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На Чукотке будут судить ученика, угрожавшего массовыми убийствами в школьном чате

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Ученика, который угрожал в мессенджере массовыми убийствами в школе в Анадыре на Чукотке, будут судить за ложное сообщение об акте терроризма, а также за кражу денег со счета знакомого. Об этом сообщается на сайте регионального СУСК РФ.

Следователи установили, что подросток перевел более 170 тыс. руб. с банковского счета своего знакомого на банковские счета других лиц и завладел деньгами. А позже, 13 октября 2021 года, он опубликовал в чате в мессенджере WhatsApp фото оружия с угрозой совершения массовых убийств в школе.

Подросток полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 («Кража, совершенная с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину») и ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объекта социальной инфраструктуры»).

«Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении следователей.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали на Чукотке подростка, который через мессенджер угрожал массовыми убийствами в школе, у него обнаружили пневматическое оружие.

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