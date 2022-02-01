Стало извсетно, кому запрещено спать в носках

Хирург-флеболог Армен Авакян рассказал о вреде сна в теплых носках. По его данным, это иногда приводит к развитию инфекций или даже провоцирует некроз. Две категории людей, которым может такое угрожать, назвал медик в интервью радио Sputnik.

По словам Армена Авакяна, не стоит надевать на ночь теплые носки тем, у кого диагностировано нарушение кровообращения в ступнях.

Медик добавил, что действительно, у таких пациентов постоянно мерзнут ноги, но согревать при помощи дополнительной одежды не нужно.

По словам Авакяна, если спать в носках при атеросклерозе сосудов нижних конечностей, можно получить грибковую инфекцию. Из-за нарушенного кровоснабжения, защитные свойства кожи ног снижаются, в результате ноги может атаковать грибковая инфекция.

Также кровообращение в нижних конечностях нарушается у людей с сахарным диабетом. Их теплые носки ночью могут довести до некроза.

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