Опубликовано видео спасения морского льва из плена рыбацких сетей на Сахалине

Фотограф Сергей Любаченко с Сахалина заметил сивуча (крупнейший представитель семейства ушастых тюленей, также известен как северный морской лев Стеллера), который запутался в сети, также трос, на который крепилась сеть, застрял в волноломе. Это и помогло спасти животное. Кадры спасательной операции опубликованы в Instagram фотографа.

Животное было замечено утром в воскресенье, 31 января. Инцидент произошел в Невельске на Сахалине.

«Тюленей, запутанных в мусоре, ученые насчитывают 1,2% от общей численности. Я не раз говорил об этом, когда делился фотографиями и видео с морскими львами, травмированными мусорными ошейниками. Одни говорили — тебе нечем заняться, другие — это все фото/видео монтаж. Но в ходе своих наблюдений за залежкой на портовом волноломе в Невельске, я их постоянно встречаю.

Наверное, эта публикация для кого-то будет «проходной», но мне сложно промолчать о сегодняшней встрече с сильным животным, способным преодолевать разом десятки километров, когда оно вот так вот привязано мусором как собачка к бетонной плите. Сложно сделать вид, что я этого просто не видел», — написал Любаченко в своей первой публикации.

После это он созвонился со спасателем Павлом Ткаченко, чтобы освободить из плена представителя краснокнижного вида. Поскольку это особо охраняемый вид, на место был вызван оперативный дежурный регионального Росприроднадзора.

При появлении людей сивуч спрыгнул с волнолома в воду, но зацепившаяся веревка не дала ему уплыть. Ткаченко подтянул животное ближе и закрепил его страховочной веревкой за брекватер.

Освобождение заняло около часа. Для этого использовался загнутый нож, закрепленный на телескопическом шесте. Чтобы срезать туго запутанный капрон с шеи, пришлось приложить серьезные усилия, рассказал фотограф в социальной сети.

Но спасательная операция закончилась благополучно.