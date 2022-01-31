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Проценко объяснил, почему срок карантина сократили до семи дней

Врач Проценко: на уменьшение периода карантина повлияло сокращение периода болезни

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

С появлением «омикрон»-штамма коронавируса уменьшился период болезни и это привело к сокращению периода карантина до семи дней. Об этом в эфире YouTube-канала RTVI Новости заявил главврач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, в период доминирования предыдущих штаммов инкубационный период составлял от семи до девяти дней. В настоящее время этот срок составляет два-три дня. При этом раньше заболевание протекало в течение 14-18 дней.

«Сейчас инкубационный период сократился. Период болезни сократился. Соответственно, сократился период карантина. В два раза — мне кажется, тут все логично», — заключил Проценко.

Согласно последним данным, за минувшие сутки в стране госпитализировали 9090 человек с COVID-19, выявили 124 070 случаев заражения коронавирусом, скончались 621.

Ранее Проценко рассказал, что некоторые пациенты не отвечают стандартным протоколам лечения коронавируса, несмотря на подходы, противовирусные препараты и различные вирусонейтрализующие антитела.

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Коронавирус 2019-nCoV
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