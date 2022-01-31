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В России могут запретить уничтожение продуктов

«Известия»: депутаты предложили запретить уничтожать конфискованные продукты питания

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В России хотят запретить уничтожать продукты питания, конфискованные или изъятые из обращения, но признанные пригодными. Соответствующий законопроект разработали ряд депутатов, в ближайшее время его внесут в Государственную думу, пишут «Известия».

Документом предлагается добавить в закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» новую статью — «О запрете уничтожения и захоронения пищевых продуктов, пригодных для употребления».

Как указали авторы инициативы, ежегодно в стране уничтожаются десятки тысяч тонн продовольствия, что вызывает серьезное социальное напряжение среди россиян.

«Например, браконьер незаконно ловил рыбу или добывал красную икру. Или животноводческая продукция была изъята у фермера, так как продавалась без документов. Если она признается безопасной к использованию, зачем ее уничтожать?» — заявил изданию автор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

По его словам, качество таких продуктов может проверять Роспотребнадзор или Россельхознадзор в зависимости от категории товаров.

Ранее российское правительство запретило ввозить в государство сахар, макароны и мороженое с Украины.

До этого «Газета.Ru» сообщала, что президент РФ Владимир Путин призвал граждан страны не тратить деньги на продукты, которые потом придется выбрасывать.

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