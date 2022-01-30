Скончалась искусствовед Татьяна Малинина

Искусствовед, профессор МГАХИ им. В. И. Сурикова, почетный член Российской академии художеств Татьяна Малинина умерла на 82-м году жизни. Об этом сообщают «Известия».

По информации газеты, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Малинина ушла из жизни в Москве в своей квартире на Ленинском проспекте.

Закончив факультет искусствоведения МГУ имени М.В. Ломоносова, Малинина, специализировавшаяся на архитектуре и дизайне ХХ века, занялась в 1964 году научно-исследовательской работой в НИИ изобразительных искусств РАХ. Параллельно она преподавала на кафедре теории и истории искусства в МГАХИ.

В 1980 году Малинину избрали членом Союза художников СССР, а семь лет назад она стала почетным членом РАХ.

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