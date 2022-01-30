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Ушла из жизни кинокритик Ольга Галицкая

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podosokorskiy/Facebook

Умерла кинокритик, журналист, радиоведущая Ольга Галицкая. Об этом написала в Facebook ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Ксения Ларина.

Она отметила, что причиной смерти стал «тяжелейший инсульт на фоне ковида».

Ранее Ларина сообщила, что в пятницу, 28 января, Галицкую госпитализировали в тяжелом состоянии в 15-ю московскую больницу.

«Она была одна и даже не успела никому сообщить, что ей плохо. Дверь вскрывали службы МЧС, которых вызвали родные», — рассказала журналистка «Эха Москвы».

По ее словам, Галицкая была полностью привита от коронавируса.

Сегодня, 30 января также стало известно о смерти художника-мультипликатора Майи Бузиновой, которая была одним из создателей мультфильма «Чебурашка» и актера Леонида Куравлева.

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