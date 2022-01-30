30 января 2022, 12:16
Умер актер Леонид Куравлев
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У Леонида Куравлева было непростое детство. Семья будущего актера жила небогато: отец работал слесарем, мать — парикмахером. Когда мальчику было четыре года, началась Великая Отечественная война — и его мать выслали по ложному обвинению на Север. Вместе с ней в ссылку позднее отправился и сам Куравлев. Впоследствии, впрочем, уже став звездой советского кино, артист называл время, проведенное на Севере, счастливым.
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1974)
В школе Куравлеву тяжело давались точные науки. В связи с этим — когда юноша выбирал институт — он прислушался к словам двоюродной сестры, которая посоветовала ему идти во ВГИК: мол, на экзаменах в театральный сдавать технические дисциплины не нужно. В учреждение Куравлев в итоге все-таки поступил, но не с первого раза, — лишь спустя два года после окончания школы.
Кадр из фильма «Из Лебяжьего сообщают» (1960)
Во ВГИКе Куравлев обучался на курсе Бориса Бибикова и поначалу не выделялся среди других студентов — на втором курсе его даже пытались исключить из института. Но все-таки дали второй шанс и не прогадали: уже к окончанию университета Куравлева считали одним из самых одаренных и многообещающих выпускников.
Кадр из фильма «Мичман Панин» (1960)
Куравлев дебютировал на экране, еще будучи студентом, снявшись в драме Андрея Тарковского «Сегодня увольнения не будет…” и дипломной работе Василия Шукшина «Из Лебяжьего сообщают». Параллельно с премьерами этих картин — в 1960-м — он устроился в труппу Театра-студии киноактера, где впоследствии проработал более 30 лет. А первую широкую известность получил благодаря другой ленте Шукшина — комедии «Живет такой парень», вышедшей в 1964 году.
Прорывным для карьеры Куравлева стало участие в советском ужастике «Вий» (1967), экранизации одноименной повести Николая Гоголя, — в фильме Константина Ершова и Георгия Кропачева он исполнил главную роль (Хомы Брута). Лента добилась оглушительного успеха в том числе и за пределами СССР, сделав артиста большой звездой. При этом, как позднее рассказывали участники съемочной группы, Куравлеву во время создания «Вия» удалось предотвратить несчастье: он спас Наталью Варлей, сыгравшую панночку, от падения с большой высоты.
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На 86-м году жизни умер актер
Леонид Куравлев, сообщает . РИА «Новости»
Об этом рассказал сын артиста Василий.
В начале января артиста экстренно
в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке с подозрением на коронавирусную инфекцию. Врачи нашли у него пневмонию, позже артисту провели экстренную операцию на желудке. госпитализировали
Впоследствии
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Леонид Куравлев родился в 1936 году в Москве. В 1955 году он стал студентом актерского отделения ВГИКа, окончил его в 1960 году.
В кино артист дебютировал еще студентом, первой его ролью стал образ солдата-сапера Морозова в фильме
Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет…». Также он снялся в дипломной работе Василия Шукшина «Из Лебяжьего сообщают» и в приключенческом фильме Михаила Швейцера «Мичман Панин».
Куравлев снялся более чем в 200 фильмах и сериалах: «Живет такой парень», «Вий», «Золотой теленок», «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня» и других.
Леонид Куравлев — заслуженный артист РСФСР, народный артист РСФСР, награжден орденами «Знак Почета» и «За заслуги перед Отечеством».