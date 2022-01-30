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Умер актер Леонид Куравлев

На 86-м году жизни умер актер Леонид Куравлев, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказал сын артиста Василий.

В начале января артиста экстренно госпитализировали в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке с подозрением на коронавирусную инфекцию. Врачи нашли у него пневмонию, позже артисту провели экстренную операцию на желудке.

Впоследствии стало известно, что его выписали из Коммунарки, чтобы перевести в хоспис им. В.В. Миллионщиковой.

Леонид Куравлев родился в 1936 году в Москве. В 1955 году он стал студентом актерского отделения ВГИКа, окончил его в 1960 году.

В кино артист дебютировал еще студентом, первой его ролью стал образ солдата-сапера Морозова в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет…». Также он снялся в дипломной работе Василия Шукшина «Из Лебяжьего сообщают» и в приключенческом фильме Михаила Швейцера «Мичман Панин».

Куравлев снялся более чем в 200 фильмах и сериалах: «Живет такой парень», «Вий», «Золотой теленок», «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня» и других.

Леонид Куравлев — заслуженный артист РСФСР, народный артист РСФСР, награжден орденами «Знак Почета» и «За заслуги перед Отечеством».

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