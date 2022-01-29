РПЦ: «магазины для взрослых» являются «узаконенным развратом»

Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что «магазины для взрослых» в стране можно было бы запретить. Об этом сообщает «Россия-24» со ссылкой на священнослужителя.

По его словам, подобные интим-магазины представляют «узаконенный разврат».

«Я бы считал, что такие магазины вообще должны быть запрещены. <...> Позиция церкви по всем этим вопросам является очень ясной и однозначной — мы выступаем против половой распущенности, против разврата в любых его формах...», — подчеркнул Иларион.

Также глава ОВЦС обратил внимание, что церковь может только давать советы правительству и предостерегать верующих. Полного запрета и соответствующих полномочий у РПЦ нет.

«Мы можем сказать своим чадам, что посещение таких магазинов непозволительно», — сказал Иларион.

Ранее в РПЦ предупредили о мошенничестве от имени митрополита Илариона.