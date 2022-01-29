Путин поручил доложить о создании реестра токсичного контента в сети для защиты детей

Администрация президента России, если возникнет необходимость, должна посодействовать инициативе создания саморегулируемого реестра токсичного контента в сети. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Соответствующее поручение дал президент страны Владимир Путин по результатам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Объясняется, что АП поддержит инициативу, которая обеспечит защиту детей от материалов в интернете, представляющих опасность.

Доклад о принятых решениях и наработках должен быть сделан до 1 июня текущего года. Ответственным назначили заместителя главы администрации Сергея Кириенко.

С инициативой о реализации подобного списка в конце 2021 года выступил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, основатель компании «Крибрум» Игорь Ашманов. Градация в перечне может быть от запрещенного до нежелательного.контента. Иных подробностей данного проекта больше нет.