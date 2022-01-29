Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Врач назвал лекарства против первых симптомов «омикрон»-штамма 15:37
РПЦ: «магазины для взрослых» являются «узаконенным развратом» 15:36
Вирусолог рассказал, когда закончится пятая волна коронавируса в России 15:35
Сибирский ресторатор объяснил неприятный вкус магазинных пельменей 15:26
В финале хоккейной Олимпиады могут быть вручены два комплекта золотых медалей 15:26
В Евросоюзе рассказали о возможных санкциях против России 15:17
Литва разработала план на случай, если останется без российского газа 15:12
Крейсер «Петр Великий» отработал противовоздушную оборону Североморска 15:03
Широков назвал экс-наставника ЦСКА и «Краснодара» Гончаренко средним тренером 14:59
В Кремле не исключили возможность встречи Путина и Зеленского в Пекине 14:44

Путин поручил доложить о создании реестра токсичного контента в сети для защиты детей

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Администрация президента России, если возникнет необходимость, должна посодействовать инициативе создания саморегулируемого реестра токсичного контента в сети. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Соответствующее поручение дал президент страны Владимир Путин по результатам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Объясняется, что АП поддержит инициативу, которая обеспечит защиту детей от материалов в интернете, представляющих опасность.

Доклад о принятых решениях и наработках должен быть сделан до 1 июня текущего года. Ответственным назначили заместителя главы администрации Сергея Кириенко.

С инициативой о реализации подобного списка в конце 2021 года выступил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, основатель компании «Крибрум» Игорь Ашманов. Градация в перечне может быть от запрещенного до нежелательного.контента. Иных подробностей данного проекта больше нет.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть