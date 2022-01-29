В российском поселке собаки покусали ребенка

В поселке Угольные Копи на Чукотке на 14-летнюю девочку напала стая собак, ребенку потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Выяснилось, что на несовершеннолетнюю 2007 года рождения во дворе жилого дома № 10 по ул. Первомайской напали бездомные псы. В результате пострадавшая получила телесные повреждения в виде укушенной раны средней трети левой голени.

«После осмотра врача и оказания медпомощи ребенку назначено амбулаторное лечение», — пояснили в ведомстве.

Из-за инцидента следователи оценят полноту мер, которые принимались уполномоченными органами по обращению с безнадзорными животными в поселке. Помимо того, проверка ждет департамент сельского хозяйства и продовольствия.

Ранее стая бездомных собак напала на ребенка в центре Уфы.

Также бездомные собаки насмерть загрызли мужчину под Астраханью.