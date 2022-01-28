В Кремле рассказали о ситуации с заболеваемостью сотрудников администрации президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил ситуацию с заболеваемостью среди сотрудников Администрации президента (АП). Об этом он сообщил в ходе брифинга.

По словам Пескова, в настоящий момент подавляющее большинство работников АП продолжает трудиться удаленно. Ежедневно расчет число новых заболевших сотрудников администрации из-за взрывной опасности «омикрона», пояснил представитель Кремля.

«Делается все необходимое, но панацеи нет. Если вы привиты, то в большей степени застрахованы от тяжелого течения заболевания», — сказал Песков.

Также Песков отметил, что среди работников АП, как и везде в обществе, есть антиваксеры, однако в отношении них непримиримая позиция.

Ранее в ВОЗ озвучили задачи вакцинации от COVID-19 к концу 2022 года.

Также Минздрав выпустил памятку для больных коронавирусной инфекцией в легкой форме.

Кроме того, в России был утвержден перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19.