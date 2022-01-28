Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Белоруссия повысила тарифы на прокачку нефти из России 13:37
Zeit: МИД Германии запретил экс-дипломату работать в «дочке» Nord Stream... 13:32
Звезда Marvel Эванджелин Лилли объяснила участие в антиваксерском марше 13:31
«Будто в концлагере»: Данко вслед за Волочковой пожаловался... 13:30
Главы минобороны стран НАТО проведут совещание 13:30
В соцсетях осудили хозяйку толстой кошки из России 13:29
В Кремле прокомментировали ситуацию с российскими заключенными в тюрьмах... 13:25
Стали известны возможные темы переговоров Путина и Си Цзиньпина 13:23
Седокова переехала в Майами 13:19
Кулеба опроверг сообщения о разногласиях Зеленского и Байдена 13:16

В Кремле рассказали о ситуации с заболеваемостью сотрудников администрации президента

Песков: к антиваксерам среди сотрудников администрации президента непримиримая позиция

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил ситуацию с заболеваемостью среди сотрудников Администрации президента (АП). Об этом он сообщил в ходе брифинга.

По словам Пескова, в настоящий момент подавляющее большинство работников АП продолжает трудиться удаленно. Ежедневно расчет число новых заболевших сотрудников администрации из-за взрывной опасности «омикрона», пояснил представитель Кремля.

«Делается все необходимое, но панацеи нет. Если вы привиты, то в большей степени застрахованы от тяжелого течения заболевания», — сказал Песков.

Также Песков отметил, что среди работников АП, как и везде в обществе, есть антиваксеры, однако в отношении них непримиримая позиция.

Ранее в ВОЗ озвучили задачи вакцинации от COVID-19 к концу 2022 года.

Также Минздрав выпустил памятку для больных коронавирусной инфекцией в легкой форме.

Кроме того, в России был утвержден перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть