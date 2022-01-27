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В Минздраве сообщили о скором визите в РФ специалистов ВОЗ в рамках одобрения «Спутника V»

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Reuters

На февраль намечен визит специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Россию в рамках процедуры одобрения вакцины «Спутник V», сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

Стало известно, что глава министерства Михаил Мурашко провел переговоры с директором Департамента обращения лекарственных препаратов и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспаром.

«Роджерио Гаспар отметил в целом высокую удовлетворенность взаимодействием с российской стороной в рамках процедуры преквалификации вакцины «Спутник V», — отметили в министерстве.

В ходе диалога стороны провели обсуждения аккредитации и включения российских ведомств в список регуляторных органов ВОЗ. Также они затронули возможность создания российского учебного центра ВОЗ, в котором будут рассматриваться регуляторные практики.

В пресс-службе рассказали, что Гаспар также подчеркнул развитость регуляторной системы в России.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович допустила, что вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть признана ВОЗ в 2022 году

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