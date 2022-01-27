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Кремль: перегрева системы здравоохранения из-за госпитализаций заразившихся нет

Песков сообщил о важности контроля динамики госпитализаций при штамме «омикрон»

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РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент перегрева системы здравоохранения страны на фоне госпитализаций пациентов с COVID-19 нет. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представителя Кремля, обеспечиваются все меры, чтобы не произошел перегрев системы медицины РФ.

«К сожалению, ни президент, никто вмешаться в процесс распространения вируса «омикрон» не может», — обратил внимание Песков.

Он добавил, что не представляется возможным физически принять меры, позволяющие остановить распространение штамма коронавируса «омикрон».

«Если вы заметили последнюю логику оперативного штаба, в первую очередь, правительства, ситуация с «омикроном», учитывая, что это заболевание развивается в более легкой форме, в целом, здесь гораздо важнее мониторить и отслеживать динамику заполняемости койко-мест в регионах», — уточнил пресс-секретарь главы государства.

По его словам, в сложившейся ситуации именно показатель госпитализаций является наиболее правильным, позволяющим оценивать темы распространения коронавирусной инфекции.

«Мы видим, что по этому направлению [динамике заполняемости койко-мест] пока перегрева нет. Хотя он возможен, но есть готовность, меры к этому принимаются», — заключил Песков.

27 января уточнялось, что в России за сутки были госпитализированы 12 807 человек с COVID-19.

Ранее инфекционист Сергей Вознесенский заявил, что предпосылок к штамму на смену «омикрону» нет.

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Коронавирус 2019-nCoV
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