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В России госпитализировано 12 226 пациентов с COVID-19 за сутки

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Pavel Golovkin/AP

За минувшие сутки в России госпитализировано 12 226 пациентов с коронавирусом, это меньше, чем днем ранее (12 837). Об этом сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

«Количество госпитализаций составило 12 226 человек, на 4,8% меньше по сравнению с 25 января. Выписано в связи с выздоровлением 28 197 человек, на 6,8% больше по сравнению с 25 января [26 404 ]», — пояснили в оперштабе.

Всего за прошедшие сутки в России подтверждено 74 692 новых случая COVID-19. Больше всего новых заражений в Москве (19 856), Петербурге (10 581) и Подмосковье (6 709).

По информации оперативного штаба, выявлено 657 летальных исходов.

В ведомстве уточнили, что за все время в РФ выявлен 11 315 801 случай коронавируса в 85 регионах.

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что будущие штаммы коронавируса с высокой вероятностью могут быть более заразными, чем «омикрон».

Также специалист Андрей Исаев объяснил, почему со штаммом «омикроном» пандемия вряд ли закончится.

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Коронавирус 2019-nCoV
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