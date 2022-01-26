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До -6°C и гололедица ожидается в Москве 26 января

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Облачная погода с прояснениями, небольшой снег и гололедица ожидается в Москве и Подмосковье в среду, 26 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве ожидается в пределах -4…-6°C, в ночные часы в столице температура составит -11°C.

В Подмосковье температура опустится до -5°C, в ночь на среду похолодает до -14°C.
Ветер прогнозируется западный со скоростью 5–10 м/с. Местами небольшие осадки, а также гололедица. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жителей столицы до пятницы ожидает холодная погода до -17°C , а в выходные придет потепление до -2°C.

По его словам, сильных снегопадов не будет, а ночная температура в понедельник и во вторник в Москве будет в диапазоне от -12°C до -17°C , а дневные — от -8°C до -11°C градусов. Со среды до пятницы включительно ночные температуры будут от -8°C до -13°C градусов мороза, а дневные — от -4°C до -9°C, добавил он.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве зафиксирован новый рекорд высоты снежного покрова, а также «перевыполнение месячной нормы осадков».

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