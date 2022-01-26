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В Госдуме указали, что усыпление бездомных собак не сможет решить проблему нападений

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Reuters

Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил ТАСС, что возвращение практики усыпления бездомных собак в России не поможет решить проблему с их нападениями на людей.

Парламентарий отметил, что за многие годы такая негуманная мера не продемонстрировала эффективности. Бурматов уверен, что необходимо развивать приюты для животных.

Бурматов рассказал, что во время практики усыпления, регионы каждый год запрашивали все больше и больше денег на убийство животных, а их популяция только росла за счет того, что стерилизацией никто не занимался. Депутат сослался на данные Роспотребнадзора, что усыпление бродячих собак не помогает сокращать число нападений на людей. На данный момент самым эффективным способом является развитие сети приютов.

По данным Роспотребнадзора, индекс всех нападений собак на людей рос все время в России, он начал снижаться только в 2020 году и снизился на 12%.

По мнению Бурматова, усыпление собак противоречит принципам гуманности и конституции, призывающей бережно относиться к животным.

«Это животные, которые не виноваты, что их выкинули на улицу. Надо с ними разбираться или людьми?» — заключил глава комитета.

Ранее Бурматов прокомментировал предложение члена заксобрания Забайкальского края Александра Михайлова о том, чтобы отстреливать «бродячих» собак.

По его словам, подобные заявления несовместимы со статусом депутата.

Депутат заксобрания Забайкальского края Александр Михайлов предложил расстреливать бродячих собак, а людей, выступающих в защиту бездомных псов — «ставить к стенке».

В декабре сообщалось, что суд в Новой Зеландии приговорил к усыплению хаски, убившего морскую свинку и курицу во время прогулки.

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