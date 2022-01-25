Путин поздравил студентов с Татьяниным днем

Президент России Владимир Путин поздравил с Татьяниным днем призеров и победителей всероссийских и международных математических олимпиад школьников и студентов и чемпионата по программированию ICPC, с которыми он провел встречу по видеосвязи.

В день российского студенчества, который традиционно отмечается в стране 25 января, глава государства поздравил всех обучающихся — школьников, студентов, ординаторов и аспирантов, а также взрослых, которые всю жизнь хранят память о студенческом братстве.

«Не случайно, что сегодняшние ученые, врачи, инженеры, специалисты самых разных профессий – спустя годы – дружат, встречаются со своими сокурсниками, по-прежнему с теплотой вспоминают мудрость, наставления своих университетских профессоров, преподавателей», — отметил президент.

Благодаря связи поколений Россия движется вперед, совершает научные, технологические прорывы, подчеркнул Владимир Путин. Он добавил, что в математике, физике и области цифровых технологий у России хорошие традиции и страна прочно занимает в этой сфере ведущие позиции.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России, и федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ» в России стартовала программа «Приоритет 2030». В ней принимает участие более сотни российских вузов, которые в скором времени станут центрами развития страны.