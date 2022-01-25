Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Британка по имени Икея смнила имя после многолетних издевательств 14:36
Китайцы заставили морских коньков изменять своим партнерам 14:34
Bloomberg узнал содержание ответа США на предложения РФ по гарантиям... 14:31
НБКИ: чтобы позволить себе ипотеку, семья в России должна зарабатывать 90 тыс... 14:28
Экономист оценил ущерб от отключения электричества в Казахстане, Киргизии и... 14:27
Названа причина сбоя сайтов по всему миру 14:26
Путин поздравил студентов с Татьяниным днем 14:25
Сотрудницу полиции уволили после того, как коллеги нашли ее аккаунт на OnlyFans 14:25
Экс-игрок «Спартака» о сборной Польши: как команда она не существует 14:22
Мужчина забрался на верхушку московского моста и отказался спускаться 14:22

Участница фотосессии рядом с мечетью в Москве назвала причину своего поступка

Снявшаяся на фоне мечети в Москве модель заявила, что не знала УК

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Телеграм-канал «Новости Москвы»

Девушка, которая позировала в нижнем белье на фоне Московской соборной мечети, заявила, что якобы не знала Уголовный кодекс России. Об этом сообщается в профиле блогера Марии Катановой в Instagram.

«Знала ли я про уголовную ответственность, которая грозит за это? Нет, не знала. Это моя большая ошибка, моя юридическая безграмотность как раз и привела вот к этому», — уточнила она.

По словам девушки, ей хотелось «расти» и она решила обратиться в пиар-агентство для продвижения. В данной компании юрист сказал ей, что в подобной фотосессии нет ничего противозаконного.

Ранее, 20 января, в СМИ появилось видео с фотосессией у Соборной мечети — девушка, одетая в верхнюю одежду, нижнее белье и балаклаву, позировала фотографу в непосредственной близости к мечети.

Региональное управление СК России предъявило модели, фотографу и автору видео обвинение в оскорблении чувств верующих, было возбуждено уголовное дело.

Также одна из участниц провокационной фотосессии рядом с мечетью в столице прокомментировала съемку.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть