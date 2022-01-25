Участница фотосессии рядом с мечетью в Москве назвала причину своего поступка

Девушка, которая позировала в нижнем белье на фоне Московской соборной мечети, заявила, что якобы не знала Уголовный кодекс России. Об этом сообщается в профиле блогера Марии Катановой в Instagram.

«Знала ли я про уголовную ответственность, которая грозит за это? Нет, не знала. Это моя большая ошибка, моя юридическая безграмотность как раз и привела вот к этому», — уточнила она.

По словам девушки, ей хотелось «расти» и она решила обратиться в пиар-агентство для продвижения. В данной компании юрист сказал ей, что в подобной фотосессии нет ничего противозаконного.

Ранее, 20 января, в СМИ появилось видео с фотосессией у Соборной мечети — девушка, одетая в верхнюю одежду, нижнее белье и балаклаву, позировала фотографу в непосредственной близости к мечети.

Региональное управление СК России предъявило модели, фотографу и автору видео обвинение в оскорблении чувств верующих, было возбуждено уголовное дело.

Также одна из участниц провокационной фотосессии рядом с мечетью в столице прокомментировала съемку.