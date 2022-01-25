На Алтае задержали мать и ее сожителя, выставивших ребенка на мороз

Мать и отчима, выгнавших пятилетнего ребенка без одежды и обуви на мороз, задержали. Об этом сообщается на сайте СК России по Алтайскому краю.

Причиной для того, чтобы выставить мальчика на улицу, якобы стало плохое поведение.

«В рамках расследования уголовного дела задержана 31-летняя жительница Шелаболихинского района и ее 34-летний сожитель», — уточнили в ведомстве.

Следователи выяснили, что 21 января мать и мужчина в селе Селезнево оказались недовольны поведением ребенка. Вскоре они выпроводили его на улицу. Позднее установлено, что были факты систематического истязания несовершеннолетнего и его братьев со стороны подозреваемых. Насильственные действия осуществляли женщина и ее сожитель. Семья состоит на учете в качестве находящейся в социально-опасном положении.

Детей изъяли из семьи, они сейчас на лечении в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее жительница Алтая рассказала о семье, в которой голого ребенка выгнали на улицу.