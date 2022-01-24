Глава СПЧ прокомментировал обвинения Кадырова в адрес Каляпина

Для того, чтобы обвинять члена СПЧ Игоря Каляпина в совершении особо тяжкого преступления, нужны весомые основания. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.

Заявление Фадеева прозвучало на фоне обвинения главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал его и журналистку Елену Милашину террористами и призвал правоохранителей «задержать пособников террористов».

Глава СПЧ сообщил, что ему «известно о непростых отношениях» между членом Совета и главой чеченской республики, подчеркнув, что Каляпин является членом Президентского Совета, консультативного органа при главе государства.

«На эту должность он был назначен Указом Президента Российской Федерации, а, как известно, такие назначения в обязательном порядке сопровождаются соответствующими проверками», — добавил Фадеев.

Ранее Каляпин в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что не собирается покидать Россию из-за обвинений со стороны Рамзана Кадырова.