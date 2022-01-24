Врачи рассказали о лечении ангины с помощью мороженого

При ангине мороженое помогает снять воспаление, но не оказывает значительного воздействия на организм. Об этом рассказали отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев и врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева в интервью URA.RU.

По словам Зайцева, лечение ангины с помощью мороженого возможно при отсутствии лекарств, оно может облегчить течение этого заболевания и острого фарингита, но не у любого пациента.

Он отметил, что при следующей фазе ангины — воспалении — уже необходимо употреблять антибактериальные препараты.

Алексеева согласилась с мнением Зайцева, отметив, что холод уменьшает воспаление и снижает отек. Тем не менее, нельзя вылечить мороженым гнойную ангину, понадобятся антибиотики, отметила терапевт.

Она добавила, что мороженое можно есть после операции по удалению аденоидов у детей.

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