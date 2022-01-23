Под Омском задержали двух подростков, подозреваемых в убийстве семьи

В Омской области полиция задержала двух подростков по подозрению в убийстве семьи. Об этом сообщает ТАСС.

«По подозрению в убийстве семьи задержаны 14-летняя девочка и ее 17-летний знакомый. Девочка является дочерью убитой женщины», — заявил агентству источник.

Утром 22 января в одном из частных домов в селе Юрьевка Омской области были обнаружены тела трех человек — девочки 2011 года рождения и ее родителей. Согласно предварительным данным, в дом проник неизвестный и нанес находившимся там людям ножевые ранения. Отмечается, что еще двоим детям (14 и 6 лет) удалось спастись.

Было также опубликовано фото человека, которого подозревают в убийстве семьи с ребенком в Омской области. На данном снимке подозреваемому в преступлении на вид 45-50 лет. Его рост примерно 175–178 см.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Ход расследования находится на особом контроле.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что убийство семьи под Омском мог совершить парень выжившей девушки. Мать девочки-подростка запрещала ей видеться с молодым человеком, из-за чего он якобы принял решение отомстить.