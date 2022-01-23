Мураев оценил информацию британского МИДа о своем «назначении» в Киев

Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев счел непрофессиональной информацию МИД Великобритании о том, что его «назначили» лидером «марионеточного режима» в Киеве, передает РИА «Новости».

Он назвал эту информацию глупостью и отметил, что надеется на извинения. Мураев напомнил, что он находится под санкциями, ему запрещен въезд в Россию, и указал, что у него нет никаких активов в РФ, да и в целом его взгляд на развитие Украины отличается от российского видения.

Ранее в МИДе Великобритании сообщили, что у них имеются сведения, что российские спецслужбы якобы планируют внедрить в качестве главы украинского правительства «пророссийского лидера», бывшего депутата Верховной рады Украины Евгения Мураева.

Мураев при переформатировании на Украине партии «Оппозиционный блок» в «Оппозиционную платформу – За жизнь» вышел из ее состава, а затем создал свою политсилу — «Наши». До этого он был владельцем телеканала NewsOne, также основал телеканал «Наш». NewsOne вместе с «112 Украина» и ZIK прекратили эфирное вещание на Украине в связи с запретом президента Владимира Зеленского. Сейчас Мураеву продолжает принадлежать телеканал «Наш».