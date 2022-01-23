Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Овечкин прокомментировал свою игру за «Вашингтон» в текущем сезоне 16:27
На Украине объяснили назначение стены на границе с Россией и Белоруссией 16:24
Наставник «Аталанты» Гасперини лично заблокировал трансфер Миранчука... 16:19
В Орле пассажир маршрутки избил попутчицу из-за спущенной маски 16:16
Биатлонист Серохвостов признался, что в шоке от слов Бабикова про атмосферу... 16:12
Вучич обвинил Фонд Рокфеллера в желании свергнуть его правительство 16:04
Логинов извинился за свое выступление в эстафете на этапе КМ... 16:01
Ученые рассказали, как «омикрон» прикрепляется к клеткам человека 15:58
Российский дипломат заявил, что на переговорах с НАТО по безопасности... 15:58
Врач олимпийской сборной России: шахматист Дубов должен был играть в маске 15:56

Мураев оценил информацию британского МИДа о своем «назначении» в Киев

Мураев надеется на извинения от британского МИДа из-за «назначения» его главой «марионеточного» режима в Киеве

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Телеканал «Наш»/YouTube

Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев счел непрофессиональной информацию МИД Великобритании о том, что его «назначили» лидером «марионеточного режима» в Киеве, передает РИА «Новости».

Он назвал эту информацию глупостью и отметил, что надеется на извинения. Мураев напомнил, что он находится под санкциями, ему запрещен въезд в Россию, и указал, что у него нет никаких активов в РФ, да и в целом его взгляд на развитие Украины отличается от российского видения.

Ранее в МИДе Великобритании сообщили, что у них имеются сведения, что российские спецслужбы якобы планируют внедрить в качестве главы украинского правительства «пророссийского лидера», бывшего депутата Верховной рады Украины Евгения Мураева.

Мураев при переформатировании на Украине партии «Оппозиционный блок» в «Оппозиционную платформу – За жизнь» вышел из ее состава, а затем создал свою политсилу — «Наши». До этого он был владельцем телеканала NewsOne, также основал телеканал «Наш». NewsOne вместе с «112 Украина» и ZIK прекратили эфирное вещание на Украине в связи с запретом президента Владимира Зеленского. Сейчас Мураеву продолжает принадлежать телеканал «Наш».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть