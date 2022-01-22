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Россиян предупредили об опасности капель от насморка

Врач Мясников: на капли от насморка вы подсаживаете себя быстрее, чем на наркотики

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что при использовании капель от насморка может возникнуть зависимость быстрее, чем от наркотиков. Об этом эксперт заявил в эфире канала «Россия 1».

«Вы капаете, и вам помогает, а ведь что происходит? Вы себя подсаживаете быстрее, чем на наркотики», — обратил внимание Мясников.

По словам медика, когда капли перестают действовать на организм человека, заложенность носа лишь усугубляется. Затем заболевшие снова начинают брызгать капли в нос и ситуация лучше не становится, обратил внимание телеведущий.

Как заметил Мясников, лечение зависимости от капель займет несколько недель. В связи с чем он рекомендовал пользоваться каплями при заложенном носе не дольше 5 дней подряд.

Еще медик перечислил лекарства, которые могут привести к заложенности носа. К ним относятся средство от эректильной дисфункции силденафил, а также ряд препаратов от гипертонии.

Ранее Мясников предостерег россиян от опасной ошибки при COVID-19.

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