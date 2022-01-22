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Бастрыкин поручил разобраться, почему в Забайкалье игнорировали жалобы на бездомных собак

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил выяснить, из-за чего в Забайкалье, где бродячие псы загрызли семилетнюю девочку, не решили проблему с бездомными собаками. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как уточнил председатель СК, надо понять на каком основании проигнорировали неоднократные жалобы местных жителей.

«Председатель СК России поручил следователям принять исчерпывающие меры к проверке доводов местных жителей и установлению всех обстоятельств произошедшего, а также дать объективную правовую оценку действиям соответствующих контролирующих органов», — пояснили в пресс-службе.

Кроме того, заведено дело по статье по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

Ранее стало известно, что в селе Домна под Читой первоклассницу загрызли бездомные собаки. Тело ребенка нашли на пустыре спустя полчаса поисков. Трагедия привела к тому, что одни жители отправились на отстрел животных, другие — к администрации.

Также в ЕР потребовали наказать чиновников за гибель девочки от собак.

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