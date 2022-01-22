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В Петербурге закрыли станцию метро «Старая Деревня» из-за возгорания в здании с кассами

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В Санкт-Петербурге на время закрыли станцию метро «Старая Деревня» Фрунзенско-Приморской линии из-за пожара, начавшегося в помещении с кассами. Пожарные оперативно приступили к тушению возгорания в административном здании, сообщается на сайте МЧС РФ по городу.

«22 января в 16.50 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, Торфяная Дорога, д. 4А. В административном здании, на втором этаже, в офисном помещении площадью 25 кв. м горела обстановка на площади 20 кв. метров», — пояснили в ведомстве.

Как уточняет РИА «Новости», закрыть станцию подземки на вход и выход пришлось из-за задымления, возникшего над кассовым залом.

Спасатели справились с пожаром, локализовав его в 17.16. Спустя минуту была объявлена ликвидация открытого горения.

Данных о пострадавших в результате происшествия в экстренные службы не поступало. В ликвидации пожара задействовали 35 человек личного состава.

Ранее в Петербурге произошел пожар на комбинате детского питания.

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