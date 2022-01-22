В Госдуме назвали чиновников Забайкальского края виновными в гибели девочки из-за стаи собак

В гибели семилетней девочки в Забайкальском крае, которую загрызла стая собак, виноваты чиновники, которые не построили приюты для животных, тем самым поставив под угрозу жизнь граждан. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Это страшная трагедия, и я, во-первых, хочу выразить соболезнования всем родственникам этой погибшей девочки, потому что это очередная трагедия, произошедшая по вине чиновников местных, которые не построили приюты, которые не выполнили закон и которые поставили под угрозу жизни граждан. И, безусловно, это предмет для разбирательства со стороны Следственного комитета РФ и со стороны Генеральной прокуратуры, потому что только за последнее время это уже не первый инцидент, произошедший в регионах, где закон не исполняется, где чиновники саботируют мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных, по сокращению этой численности и где им, судя по всему, наплевать на граждан. То есть речь идет о конкретных муниципальных чиновниках, которые отвечают за решение этой проблемы. И я вам могу сказать, что таких сейчас уголовных дел возбуждено уже большое количество. И надо тут отметить большую работу, которую прокуратура проводит, потому что саботаж на местах, к сожалению, встречается очень часто», — сказал он.

По словам Бурматова, отстрел животных не является решением проблемы, поскольку потомство собак все равно будет «расти дальше в геометрической прогрессии». Он также отметил, что раньше на отстреле животных разворовывалось по два миллиарда рублей в год, на которые можно было построить приюты.

«Отстрел проводился на протяжении десятилетий. Мы видим, к чему это привело. Это привело к тем масштабам проблемы, которые мы имеем сегодня. Но на отстреле животных десятилетиями разворовывались деньги — по два миллиарда рублей в год, каждый год. На эти деньги можно было строить по 100 приютов в год, но вместо этого эти деньги рассовывались по карманам. И, если обратитесь к любому поисковику, то увидите, что, к сожалению, такие инциденты происходили гораздо чаще даже и в прошлые годы. Потому что 2021 год стал первым годом, когда количество покусов сократилось на 12%. То есть до этого эти инциденты происходили еще чаще. То есть отстрел не является панацеей, потому что у тех, кто остается на улице, они же не стерилизованные, у них потомство будет расти дальше в геометрической прогрессии», — пояснил он.

Депутат подчеркнул, что эффективно решить проблему урегулирования числа бездомных животных помогут только приюты, запрет самовыгула, стерилизация и регистрация собак.

«Единственная возможность регулировать численность безнадзорных животных эффективно — это приюты. Поэтому агрессивные собаки на улицах находиться не должны, они должны находиться в приютах, они должны отлавливаться и там содержаться. Те регионы, которые закон соблюдают, у них этой проблемы просто не существует. Но там, где идет саботаж, где приюты не строятся, где они не вводятся в эксплуатацию, где животные туда не помещаются, есть все эти проблемы. Помимо приютов нужен запрет самовыгула, потому что в каждом втором случае оказывается, что это не бездомные собаки-то были, что они были владельческие, просто хозяева их отпускают каждое утро побегать, забывают часто накормить, и они там находятся на свободном выпасе, что называется. Нужна всеобщая стерилизация, регионы должны этим заниматься, но никто практически не занимается. И, конечно, регистрация — то, о чем мы сейчас говорим и к чему мы подвигаем правительство, потому что выясняется, что эти собаки были кем-то выброшены на улицу, а какую ответственность понес этот человек? Выясняется, что зачастую напавшие на человека собаки являются владельческими, а какую ответственность понес владелец?» — добавил он.

Ранее стало известно, что в селе Домна в Читинском районе стая бродячих собак насмерть загрызла семилетнюю девочку, когда она возвращалась домой из музыкальной школы. По данным «Интерфакса», по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), его поручили первому отделу по расследованию особо важных дел.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, местные жители собрались на стихийный митинг у здания сельской администрации с требованием решить проблему нападения животных на людей. На место приехал губернатор края Александр Осипов.