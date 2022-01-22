В Забайкальском крае стая собак насмерть загрызла семилетнюю девочку

В Забайкальском крае стая бродячих собак насмерть загрызла семилетнюю девочку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Трагедия произошла в селе Домна в Читинском районе.

Отмечается, что собаки набросились на девочку, когда она возвращалась домой из музыкальной школы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), его поручили первому отделу по расследованию особо важных дел, уточняет «Интерфакс».

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, возглавляемая руководителем забайкальского следственного управления Следственного комитета России Юрием Русановым.

Ранее сообщалось, что в Тверской области несовершеннолетний погиб в результате нападения одной из собак, разведением которых занимается мать ребенка.

В декабре прошлого года в поселке Ноглики Сахалинской области на ребенка напала стая бездомных собак. Мальчик получил множественные раны спины, укусы различных частей головы и ног. Его госпитализировали.