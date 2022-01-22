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В Севастополе из кранов льется святая вода

Губернатор Севастополя Развозжаев: в городе святую воду пустили по коммунальным трубам

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Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев рассказал, что в городе святую воду пустили по коммунальным трубам. Об этом градоначальник заявил на церемонии освящения воды Чернореченского водохранилища, сообщает телеканал НТС.

«Эта замечательная севастопольская традиция, когда после сегодняшней службы можно открыть кран, и из него будет литься святая вода. Ни в одном городе России такого нет. Потому что все воды Чернореченского водохранилища – нашего главного источника водоснабжения, сегодня стали святыми после службы», — сказал Развозжаев.

В апреле 2021 года в Минэкономразвития сообщили, что на восстановление водоснабжения в Крыму направят 3,3 млрд руб. Эти средства были выделены из резервного фонда правительства в соответствии с комплексным планом, подготовленным по поручению президента России Владимира Путина. Деньги предназначены для геологоразведки, бурения скважин, ремонта водоводов.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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