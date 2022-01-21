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Замминистра транспорта Токарев не признал свою вину в мошенничестве

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Замглавы Минтранса Владимир Токарев не признает свою вину в мошенничестве, и его защита обжалует арест. Об этом сообщил РИА «Новости» его адвокат Илья Стрелков.

«Он полностью отрицает вину в том, что ему инкриминируют. Это дело непростое и тянется очень долго, здесь нужно разбираться», — сказал адвокат замминистра.

Стрелков уточнил, что защита Токарева подаст апелляционную жалобу на решение заключить его под стражу, вынесенное Хорошевским судом Москвы.

По данным следствия, с 2016 по 2018 год на должности первого заместителя генерального директора ООО «СпецТрансСтрой» он привлек к хищению крупных сумм из организации ряд лиц из ее руководства, а также из ООО «Главстройинвест» и иных аффилированных организаций. В ходе обысков, проведенных в его служебном кабинете и дома накануне, были изъяты цифровые носители, документы и другие предметы.

Ущерб по этому уголовному делу оценивается в более 500 млн руб.

О задержании Токарева по делу о коррупции стало известно 19 января. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнял, что уголовное дело не связано с его работой в министерстве транспорта.

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