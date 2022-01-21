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Токаев призвал отправлять молодых казахов в Россию

Токаев: мы будем направлять молодых людей на учебу в технические вузы РФ

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с бизнесменами выразил желание переформатировать национальное образование и, в частности, отправлять молодых казахов на учебу за рубеж, сообщает онлайн-портал Tengrinews.kz.

По его словам, в Казахстане выпускается слишком много экономистов, юристов и менеджеров. Глава государства подчеркнул необходимость изменить образовательную систему, поставив ее «на технические рельсы».

«Мы будем направлять наших молодых людей на учебу, в том числе и в Россию. А, может быть, и в первую очередь в Россию, в известные технические вузы», — заявил Токаев.

Лидер также добавил, что поставил вопрос об открытии на территории страны филиалов ведущих мировых вузов по техническим специальностям.

Ранее Токаев заявил, что половина населения страны получает доход не более 50 тыс. тенге (около $115) в месяц.

Также он рассказал, что расслоение в доходах казахстанцев стало зажженной спичкой у пороховой бочки, чем воспользовались «террористы и заговорщики».

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