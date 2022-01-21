На Украине продают демонтированный памятник Ленину

Демонтированный памятник политику Владимиру Ленину выставили на аукцион в украинском городе Новгород-Северский Черниговской области. Об этом сообщает ТАСС.

Планируется, что с молотка уйдет бронзовая скульптура весом 4,2 тыс. кг. Высота снесенного монумента составляет 5 м.

Цена данного лота начинается с 394 тыс. гривен (порядка $14 тыс.). Памятник политическому деятелю снесли в октябре 2016 года. Сейчас он хранится на одном из коммунальных предприятий города. Местные власти признали памятник «металлоломом».

Почти 7 лет на Украине действует закон декоммунизации, предполагающий переименование топографических объектов. Речь об улицах, районах, названных в честь советских политиков. В общей сложности поменялись свыше 50 тыс. топонимов.

Ранее на Сахалине выбросили памятник советскому космонавту Юрию Гагарину.

Также в 2020 году в Одесской области памятник Ленину переделали в монумент болгарину.