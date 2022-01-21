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В Петербурге антимасочник напал на кассира с банкой сметаны

В Петербурге мужчина кинул банку сметаны в кассира, попросившего его надеть маску

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В Санкт-Петербурге между посетителем магазина и кассиром произошел конфликт, в результате которого посетитель, не желавший надеть маску, кинул в сотрудника банку сметаны. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, клиент супермаркета на Ярославском проспекте бросил банку со сметаной прямо в голову работника, сидевшего на кассе.

Инцидент произошел 19 января. Конфликт между безмасочником и сотрудником торговой сети попал на видео. Перед этим кассир попросил надеть маску на лицо для обслуживания, однако мужчина не стал выполнять это условие.

Посетитель магазина скрылся с места. Кассир получил ссадины, к нему приехала скорая помощь. Также пострадавший написал заявление в полицию.

«Сначала мужчина нецензурно выразился в сторону меня, а потом мне в голову прилетела банка 400-граммовой сметаны», — уточнил пострадавший кассир.

В настоящий момент неизвестна личность мужчины, устроившего конфликт из-за маски.

Ранее сообщалось, что в Москве могут закрыть торговые центры, пускающие посетителей без масок.

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