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Стали известны подробности обвинения замминистра транспорта Токарева

РИА «Новости»: замминистра транспорта Токарева обвиняют в заключении фиктивных договоров

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mintrans.gov.ru

Заместитель министра транспорта Владимир Токарев, которого ранее задержали по обвинению в мошенничестве, вместе со своими подельниками организовал заключение фиктивных договоров, с помощью которых выводил деньги со счетов подконтрольной ему компании. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Токареву также вменяется в вину нецелевое расходование средств, выделенных на реконструкцию железнодорожного участка в Краснодарском крае.

Замглавы Минтранса Владимиру Токареву предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере. По предварительным данным, с 2016 по 2018 год на должности первого заместителя генерального директора ООО «СпецТрансСтрой» он привлек к хищению крупных сумм из организации ряд лиц из ее руководства, а также из ООО «Главстройинвест» и иных аффилированных организаций.

О задержании Токарева по делу о коррупции сообщалось 19 января. Источник в правоохранительных органах уточнил, что уголовное дело не связано с его работой в министерстве транспорта.

Ранее источник сообщил, что выявленный ущерб по уголовному делу Токарева и его сообщников составляет более 500 млн рублей.

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