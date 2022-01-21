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Названы сроки пиковой заболеваемости коронавирусом в России

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Когда стоит ожидать пика заболеваемости новым штаммом коронавируса «омикрон» в России, рассказал инфекционист Евгений Тимаков. Об этом эксперт сообщил агентству ТАСС.

Пик заболеваемости в РФ придется на середину февраля, указал эксперт. Он добавил, что Москва достигнет пика чуть раньше, уже в конце января.

Тимаков рассказал, как были сделаны подсчеты. «Средний инкубационный период у «омикрона» — два-три дня, максимально семь дней. Отсчитайте четыре инкубационных периода», — разъяснил эксперт. Он указал, что пик приходится на четвертый этап последовательного заражения.

Тимаков полагает, что официальные данные не будут полностью отражать картину заболеваемости, потому что многие россияне, ранее привитые или переболевшие, могут перенести новую инфекцию бессимптомно или в легкой форме.

Ранее руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов назвал волну штамма «омикрон» уникальной, так как «это поразительная смесь хороших и плохих новостей». По его словам, победить распространение «омикрона» невозможно, и даже пытаться достаточно нелепо – это плохая новость, но «омикрон» значительно менее опасен, чем предыдущие штаммы коронавируса – и это хорошая новость.

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