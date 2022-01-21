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Петербургу для уборки снега не хватает 10 тыс. мигрантов с лопатами

Власти Петербурга связали проблемы с уборкой снега с малым числом мигрантов в городе

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга Олег Зотов заявил, что для качественной уборки снега в Санкт-Петербурге не хватает 10 тыс. работников ручного труда, то есть дворников. Об этом пишет ИА REGNUM.
По его словам, если исходить из норматива, то, коммунальным службам не хватает 10 тысяч человек.

При этом Зотов добавил, что если исходить из технической потребности, которая сейчас только подсчитывается, то, речь будет может о гораздо меньших цифрах.

Прокомментировал трудности с уборкой снега в Санкт-Петербурге и вице-губернатор города Анатолий Повелий.

Коммунальщики переживают зимний сезон «драматично», заявил он на пресс-конференции в ТАСС. Чиновник назвал среди причин плохой уборки снега нехватку трудовых мигрантов.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге управляющая компания уничтожила арт-объект музея «Керамарх», созданный тысячами жителей города. В управляющей компании не стали комментировать ситуацию.

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