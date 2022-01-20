В Минтрансе прокомментировали задержание Токарева

В пресс-службе Министерства транспорта России заявили, что ведомство в полном объеме оказывает содействие проверяющим органам после задержания замминистра Владимира Токарева. Об этом сообщает ТАСС.

«Факт проведения проверки в отношении Токарева подтверждаем. Министр в курсе ситуации и хода проверки. Все необходимое содействие проверяющим органам оказывается в полном объеме», — говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее стало известно, что заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев задержан и находится в статусе подозреваемого. Источники сообщают, что расследуется дело о коррупции. По одной из версий, чиновнику инкриминируется мошенничество, совершенное пять лет назад в отношении компании «Спецтрансстрой», где он работал до перехода на должность в министерстве. Токарев формально находится в отпуске до 31 января с последующим увольнением.

Токарев был доставлен в Управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу в рамках следственных действий, которые проводят сотрудники службы экономической безопасности ФСБ.