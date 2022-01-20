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Замглавы Минтранса Токареву предъявлено обвинение в мошенничестве

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Министерство транспорта РФ

Замглаве Минтранса Владимиру Токареву предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере, сообщается на сайте МВД РФ.

«Сегодня следователем СЧ СУ УТ МВД России по ЦФО Владимиру Токареву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, с 2016 по 2018 год на должности первого заместителя генерального директора ООО «СпецТрансСтрой» он привлек к хищению крупных сумм из организации ряд лиц из ее руководства, а также из ООО «Главстройинвест» и иных аффилированных организаций.

В ходе обысков, проведенных в его служебном кабинете и дома накануне, были изъяты цифровые носители, документы и другие предметы. Помимо этого, обыскали и жилище другого фигуранта дела.

Сейчас Токарев находится в изоляторе. В ближайшее время Хорошевский районный суд Москвы будет рассматривать ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

О задержании Токарева по делу о коррупции сообщалось 19 января. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что уголовное дело не связано с его работой в министерстве транспорта.

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