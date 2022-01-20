Мясников предостерег россиян от опасной ошибки при COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что в условиях пандемии не стоит посещать медицинские учреждения без крайней необходимости. Об этом он сообщил в эфире радио «Вести ФМ».

«Потому что ты идешь в госпиталь сделать колоноскопию, а уходишь с «дельтой» или вообще не выходишь оттуда», — сказал он.

Врачи не рекомендуют в данный момент проходить диагностические обследования, добавил он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи с губернатором Воронежской области Александром Гусевым отметил, что новый штамм коронавируса «омикрон» более заразен, но менее летален, также председатель правительства призвал жителей региона вакцинироваться.

Председатель правительства РФ заявил, что несмотря на рост заболеваемости из-за штамма «омикрон» коронавируса, в России не выявлено соответствующего роста числа госпитализаций. Он уточнил, что правительство пока не располагает всей полнотой сведений, но готовится к любому развитию событий.