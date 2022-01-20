Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Резцова предложила сделать перестановку в сборной России по биатлону... 18:15
Зеленский ответил на заявление Байдена о «незначительном вторжении» 18:12
Жириновский раскритиковал обращение КПРФ по Донбассу и предложил альтернативу 18:10
В Крыму рассказали о последствиях возможных новых санкций для США 18:07
Женщина на Бали вышла замуж за кинжал 18:04
В Минздраве заявили, что передали все данные по «Спутнику V» в ВОЗ 18:04
На Украине нашли альтернативу российскому газу 18:01
Медведев отреагировал на поведение болельщиков: у некоторых людей просто низкий... 18:00
В Госдуме оценили новый проект антироссийских санкций 17:58
Идрак Мирзализаде продал вид на жительство в России 17:58

Мясников предостерег россиян от опасной ошибки при COVID-19

Мясников: в условиях пандемии не стоит посещать больницы без острой необходимости

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что в условиях пандемии не стоит посещать медицинские учреждения без крайней необходимости. Об этом он сообщил в эфире радио «Вести ФМ».

«Потому что ты идешь в госпиталь сделать колоноскопию, а уходишь с «дельтой» или вообще не выходишь оттуда», — сказал он.

Врачи не рекомендуют в данный момент проходить диагностические обследования, добавил он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи с губернатором Воронежской области Александром Гусевым отметил, что новый штамм коронавируса «омикрон» более заразен, но менее летален, также председатель правительства призвал жителей региона вакцинироваться.

Председатель правительства РФ заявил, что несмотря на рост заболеваемости из-за штамма «омикрон» коронавируса, в России не выявлено соответствующего роста числа госпитализаций. Он уточнил, что правительство пока не располагает всей полнотой сведений, но готовится к любому развитию событий.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть