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Телеведущий Соловьев рассказал о жизни в «другой Америке»

Телеведущий Соловьев: Америка очень сильно изменилась с тех пор, когда я проводил там время

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Телеведущий Владимир Соловьев, имя которого попало в новый законопроект санкций против России, заявил, что его «не оскорбило и не задело» попадание в санкционный список Вашингтона. Об этом сообщает Daily Storm.

Соловьев подчеркнул, что ему нравилось жить и работать в США, но сегодня Америка стала другой.
«Мне нравится в США. Я с удовольствием ездил. Бродвей посмотреть. У меня там и друзей много. Я когда-то там жил, работал. Ну а что сейчас политический класс вытворяет в Америке такое... Америка очень сильно изменилась по сравнению с тем временем, когда я там проводил много-много времени. Но знаете, политики приходят и уходят, а народы остаются», — рассказал Соловьев.

Он подчеркнул, что его не задело и не оскорбило попадание в санкционный список. Он назвал своих коллег и других людей, которых включили в новый законопроект, «более чем достойной компанией». Соловьев подчеркнул, что ему «даже как-то неловко» стоять вровень с президентом России Владимиром Путиным, его пресс-секретарем Дмитрием Песковым и гендиректором Первого канала Константином Эрнстом.

Ранее американский конгрессмен Джим Бэнкс представил новый законопроект санкций против России.

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