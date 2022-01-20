Вирусолог рассказал россиянам, кого затронет сокращение карантина до 7 дней

Врач-вирусолог Евгений Тимаков заявил, что карантин с 14 до 7 дней сократится для людей, контактировавших с зараженными COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

По словам эксперта, для пациентов с коронавирусом будет установлен карантин до выздоровления. Объясняется сокращение сроков для контактных тем, что инкубационный период штаммов «дельта» и «омикрон» меньше.

«Сокращение срока карантина — это не для болеющих, а для человека, который находился в контакте с тем, кто заболел. Потому что штамм «омикрон» имеет короткий инкубационный период, который не превышает 7 дней», — уточнил Тимаков.

Как объяснил врач, заболевший новым вариантом коронавируса или «дельтой», будет соблюдать карантин до полной поправки.

Тимаков сказал, что время карантина решили сократить для стабильности рабочего режима.

Ранее медик Эрик Леви предупредил, что заражение «омикроном» не защитит от других штаммов коронавируса.

Также вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил данные о повышенном риске повторного заражения «омикрон»-штаммом.