В «Гринписе» призвали власти России отказаться от АЭС и газа

Российское отделение «Гринписа» призвало правительство отказаться от развития атомных электростанций и газовых проектов. Об этом сообщается на сайте организации.

По данным организации, дешевле и эффективнее будет перенаправить средства в возобновляемые источники энергии. АЭС и газовые проекты тормозят развитие ветряных, солнечных и гидроустановок, считают экологи.

В декабре 2021 года Европейская комиссия выступила с идеей включить главные для России энергоресурсы в список экологически чистых. «Гринпис» обратился к российским властям с просьбой не соглашаться с этим предложением.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать перечень возможных санкций в отношении тех предприятий, которые нарушают экологическое законодательство.

Также он обратился к вице-премьеру Виктории Абрамченко, попросив подготовить список поручений по теме защиты экологии. Она рассказала Путину о том, что в 2021 году на 5 с лишним процентов снизился совокупный объем вредных выбросов в 12 наиболее загрязненных городах страны.