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Песков ответил на вопрос про крещение внуков Путина

Песков отказался рассказать, крещены ли внуки Путина

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Shamil Zhumatov/AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, крещены ли внуки Владимира Путина.

«Это личное пространство президента, у меня нет полномочий и намерений туда вторгаться», — пояснил Песков.

Кроме того, он ответил, крещена ли его и Татьяны Навки дочь, Надежда.

«Да, она крещеная. Хотя это тоже мое личное пространство», — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, где Владимир Путин будет окунаться в прорубь на Крещение.

В прошлом году Путин принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье.

В ночь с 18 на 19 января православные христиане традиционно празднуют Крещение Господне. Праздник посвящен событиям из Евангелия, когда Иисус Христос принял крещение от Иоанна Предтечи. По-другому торжество именуется Богоявлением. Согласно Евангелиям, когда Иисус вышел из воды, на него сошел Святой Дух в виде голубя, а с неба раздался голос Бога-Отца.

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