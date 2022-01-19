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В Кремле рассказали, окунался ли Путин в прорубь на Крещение

Песков заявил, что Путин не стал окунаться в прорубь

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Владимир Путин не стал окунаться в прорубь на Крещение. Об этом сообщил во время брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, российский глава придерживался соответствующих рекомендаций.

«[Путин] предпочел прислушаться к рекомендациям церкви в связи с пандемией», — рассказал Песков.

Он обратил внимание, что данные рекомендации ранее озвучивались со стороны представителей церкви и глава государства решил не посещать прорубь и не окунаться в нее в этом году.

Ранее сообщалось, что в Русской православной церкви (РПЦ) называют купания необязательными, а в условиях пандемии и вовсе рекомендуют отказаться от испытания организма.

В ночь с 18 на 19 января православные христиане традиционно праздновали Крещение Господне. Этот праздник посвящен событиям из Евангелия, когда Иисус Христос принял крещение от Иоанна Предтечи.

В 2019 году Путин принял участие в крещенских купаниях в Московской области.

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