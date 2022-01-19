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На Байконуре объявили режим повышенной опасности

На Байконуре установили режим повышенной опасности из-за угрозы теракта до 3 февраля

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В городе Байконур появилась угроза теракта, в результате объявили «синий», повышенный уровень террористической опасности. Об этом заявили на сайте местной администрации.

«В связи с поступившей от правоохранительных органов информацией о возникновении угрозы террористического акта и об организации деятельности по противодействию его совершения… было принято решение об установлении повышенного («синего») уровня террористической опасности...», — уточнили власти.

Повышенный режим будет действовать на Байконуре 15 суток. Он сохранится до 12.00 3 февраля.

Жителей города призвали в данный период быть внимательными и соблюдать меры предосторожности.

«Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, радио, сети интернет», — порекомендовали населению в администрации.

Планируется, что сведения об отмене уровня террористической опасности местные власти доведут дополнительно.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о ситуации на Байконуре.

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