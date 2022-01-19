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Москвич больше месяца ищет пропавшего сиба-ину и готов заплатить за него четверть миллиона

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Москвич уже больше месяца разыскивает своего пса породы сиба-ину, он объявил вознаграждение в 250 тыс. рублей. Об этом хозяин написал на своей странице в Instagram.

В декабре прошлого года хозяин привез собаку по кличке Зевс на подмосковную дачу к отцу, недалеко от города Чехов. Раньше пес несколько раз убегал во время прогулок, поэтому при очередном побеге паниковать не стали, но в этот раз Зевс так и не вернулся — через двое суток после исчезновения его начали интенсивно искать. Поиски продолжаются до сих пор.

«Утром 16 декабря, отец гулял с ним в лесу около д. Попово и Зевс убежал. Он перебежал реку и направился в сторону в/ч Нерастанное. Далее в 15:20 его видели как он бежал от в/ч в сторону второй бетонки мимо д. Горки, приближаясь к д. Колычево», — написал хозяин по имени Алексей.

Ранее потерявшийся хаски по кличке Бэмби — из Челябинска — сменил пять маршруток, чтобы найти хозяина.

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