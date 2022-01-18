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Мурашко оценил влияние вакцины от COVID-19 на репродуктивную функцию организма

Мурашко: данные говорят об отсутствии отрицательного влияния вакцины на репродуктивную функцию

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступил с приветственным обращением к участникам XVI Международного конгресса по репродуктивной медицине, затронув тему коронавируса, сообщает ТАСС.

По его словам, коронавирус способен осложнить течение беременности и ее исход. Министр подчеркнул о безальтернативности вакцинации в качестве способа предотвращения негативных последствий инфекции.

«Полученные данные сегодня говорят об отсутствии отрицательного влияния вакцины от ковида на репродуктивную функцию мужчин и женщин», — отметил министр.

Он заявил о том, что необходимо уделить внимание беременным и «приложить усилия» для вакцинации россиян репродуктивного возраста.

Мурашко рассказал о специальном реестре, который позволяет мониторить ситуацию у «более восьми тыс. беременных и рожениц в реанимации», а также получить информацию «по материнским потерям и состояниям».

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что, согласно данным ученых, если беременная женщина не была привита от коронавируса и перенесла заболевание, то IQ у ее ребенка будет на 20% ниже.

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