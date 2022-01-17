В ПФР назвали категорию россиян, которые получат доплату в январе

Дополнительные выплаты получат пенсионеры, которые получают пенсии ниже минимального уровня, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на представителя Пенсионного фонда России (ПФР).

По информации издания, речь идет о гражданах, получающих пенсию в размере ниже прожиточного минимума, в каждом регионе этот показатель для пенсионеров свой, он пересматривается ежегодно. Так, в Татарстане прожиточный минимум равен 8800 рублям, а на Чукотке — 23 400 рублей. Пенсионеры получат надбавку в размере разницы между фактической пенсией и прожиточным минимумом.

Представитель ПФР напомнил, что с января 2022 года социальные доплаты к пенсии устанавливаются в беззаявительном порядке со дня назначения пенсии.

Ранее в Госдуме назвали размер пенсий после новой индексации.

12 января сообщалось, что президент РФ Владимир Путин инициировал индексацию пенсий выше уровня инфляции.