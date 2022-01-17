Песков: в Кремле не следят за сообщениями об инциденте с участием генерала Баранова на охоте

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за информацией об инциденте, который якобы произошел на охоте с участием начальника ГУ МВД России по Москве Олегом Барановым. Об этом Песков рассказал во время ежедневного брифинга.

Журналисты обратили внимание Пескова на сообщения, в которых утверждается, что генерал Баранов, возможно, застрелил человека на охоте в Тверской области.

«Мы не в курсе, не следим, если случилась трагедия и погиб человек, это вопрос правоохранительных органов, следствия», — уточнил Песков.

По его словам, ранее в Кремле инициативно ничего не комментировали сообщения об инциденте с участием депутата Госдумы Валерия Рашкина.

Ранее Басманный суд столицы запретил депутату ГД Валерию Рашкину покидать место проживания с вечера до утра и общаться с иными фигурантами его уголовного дела из-за обвинений в незаконной охоте. По данным следствия, в конце октября 2021 года Рашкин устроил незаконную охоту в Саратовской области. Машину под управлением Рашкина остановили в Лысогорском районе ночью 29 октября. В авто также находился 49-летний Александр Гношев, представившийся безработным.